Austria Lustenau verlor bei Mählich-Abschied gegen Horn 1:2

Roman Mählich hat bei seinem letzten Match auf der Trainerbank von Austria Lustenau eine Niederlage kassiert. Die Vorarlberger verloren am Freitag in der 25. Runde der zweiten Fußball-Liga im eigenen Stadion gegen den SV Horn mit 1:2 und rutschten damit an die elfte Stelle ab. Die Niederösterreicher verbesserten sich auf Rang neun.