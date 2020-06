Golfprofi Sepp Straka hat beim Turnier der US-PGA-Tour in Cromwell (7,4 Mio. Dollar) den Cut deutlich verpasst. Der 27-jährige Österreicher erwischte am Freitag einen schwarzen Tag und war nach fünf Bogeys auf den ersten zehn Löchern chancenlos. Damit schaffte es der in den USA lebende Wiener beim dritten Turnier nach dem Neustart der Tour zum zweiten Mal nicht in die Preisgeldränge.