Präsidenten-Wahl in Island läuft

Jóhannesson ist seit 2016 isländischer Präsident und gilt in der Bevölkerung als sehr beliebt. Umfragen sagten ihm vor der Wahl mehr als 90 Prozent der Stimmen voraus. Der Präsident in Island hat eine weitgehend repräsentative Rolle, er kann allerdings das Inkraftsetzen von Gesetzen verhindern und Referenden dazu ansetzen. Die Corona-Pandemie wird den Urnengang in Island kaum beeinflussen. In dem 365.000-Einwohner-Land sind derzeit weniger als zehn Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.