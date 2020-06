Anschober plant Überarbeitung von Epidemiegesetz

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will aus der aktuellen Coronakrise seine Lehren ziehen und denkt dabei unter anderem an eine Novellierung des Epidemiegesetzes. Das jetzige Gesetz lege „viel Macht in wenige Hände“, meinte Anschober am Samstag im „Wiener Zeitung“-Interview, das bedeute auch eine „ungeheure Verantwortung“ für den Gesundheitsminister.