Dornauer fordert Sterbehilfe-Positionierung der Bundes-SPÖ

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer macht in der Debatte um das in Österreich geltende Verbot der Sterbehilfe Druck auf die Bundespartei. Er wolle eine „klarere Positionierung“ der Bundes-SPÖ in dieser Frage, sagte Dornauer am Samstag zur APA und sprach sich in diesem Zusammenhang erneut für das „Recht auf professionelle Sterbehilfe“ aus.