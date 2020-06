Israel greift nach Raketenangriff aus Gaza Hamas-Ziele an

Nach einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe in der Nacht auf Samstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. „Unsere Kampfjets haben als Reaktion auf die beiden auf Israel abgefeuerten Raketen einen Produktionsbetrieb für Raketen der Hamas und eine Waffenfabrik getroffen“, schrieb die israelische Armee auf Twitter.

Laut einem Bericht der „Jerusalem Post“ wurde bei dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels am Freitagabend niemand verletzt, es habe auch keine Schäden in dem Gebiet nahe dem nördlichen Ende des Gazastreifens gegeben. Eine Rakete ging demnach auf offenem Gelände nieder, die andere wahrscheinlich noch im Gazastreifen selbst.

Unterdessen haben die Behörden im Gazastreifen mehrere Millionen Dollar Hilfsgelder an palästinensische Familien verteilt. Wie ein AFP-Reporter berichtete, bildeten sich am Samstag in mehreren Orten in dem unter israelischer Blockade stehenden Küstenstreifen lange Schlangen vor Postämtern, in denen pro Familie jeweils hundert Dollar ausgezahlt wurden.