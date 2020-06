Kasernenschließungen für Tanner doch möglich

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist in Interviews ausgerückt, um in der Diskussion über die Pläne für das Bundesheer Stellung zu beziehen. Es könnte entgegen vorheriger Aussagen doch zu Kasernenschließungen kommen. Lediglich ganze Garnisonen, bestehend aus mehreren Kasernen, sollen nicht aufgelöst werden, sagte sie im Ö1-Morgenjournal. Die Kritik an Tanner reißt indes nicht ab.

„Garnisonen werden keinesfalls geschlossen“, betonte Tanner am Samstag im ORF-Radio. Zu Kasernenschließungen könne es aber trotzdem kommen - etwa in Kärnten, wo zwei alte Kasernen wegfallen und eine neue gebaut werden soll. Für den städtischen Bereich, zum Beispiel in Wien, plane Tanner ein „Verdichtungsprogramm“, sagte sie. „Ich habe allerdings vor, viel Geld für die Renovierung von Kasernen in die Hand zu nehmen“, sagte sie zum „Kurier“.