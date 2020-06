Martin zum neuen Premierminister Irlands gewählt

Das irische Parlament hat am Samstag einen neuen Regierungschef gewählt. Micheal Martin von der bürgerlichen Partei Fianna Fail führt künftig eine Koalition mit der ebenfalls bürgerlichen Fine Gael und den irischen Grünen an. Ende 2022 soll das Amt des Regierungschefs an den bisherigen Premier Leo Varadkar von Fine Gael zurückgehen, der solange den Posten des Vize-Regierungschefs einnimmt.

Die Abstimmung fand wegen der Abstandsregeln in der Coronavirus-Pandemie nicht im Parlamentsgebäude in Dublin, sondern in einem Konferenzzentrum statt. In seiner Antrittsrede versprach Martin, den Kampf gegen das Virus in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen.