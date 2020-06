Mehrere Coronafälle in serbischer Regierungspartei

Mehrere Spitzenfunktionäre der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Laut Medienberichten wurde die Parlamentspräsidentin Maja Gokovic ins Krankenhaus eingeliefert. Sie habe eine Lungenentzündung, sei aber wohlauf, berichtete die staatliche Presseagentur Tanjug am Samstag.

Mit dem Coronavirus infiziert haben sich auch Verteidigungsminister Aleksandar Vulin, der sich in Selbstisolierung befindet, Wirtschaftskammer-Präsident Marko Cadez, der eigenen Angaben zufolge seit Donnerstag im Homeoffice tätig ist, sowie Leiter des Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric. Die SNS hatte am vergangenen Sonntag eine große Feier in ihrem Belgrader Parteisitz abgehalten, nachdem sie die Parlamentswahl gewonnen hatte.