Bisher „alles ruhig“ bei Kurden-Demo in Wien

Bisher friedlich und ohne Zwischenfälle ist die Kundgebung von kurdischen und linken Aktivisten am Samstag am späten Nachmittag in Wien-Favoriten verlaufen. „Alles ruhig“, hieß es vonseiten der Polizei gegenüber der APA auf Anfrage. Nachdem es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen war, herrschte am Samstag erhöhte Wachsamkeit bei der Polizei.

Nach Polizeiangaben nahmen rund 450 Personen an der Kundgebung teil, die um 17.30 Uhr am Columbusplatz stattfand. Danach machten sich die Demonstranten Richtung türkische Botschaft in Wien-Wieden auf. Auf einem der Transparente war zu lesen: „Freiheit für alle politische Gefangenen! Kein Kniefall vor dem Diktator Erdogan“. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan war darauf mit Hitler-Bart abgebildet.

Auf einem Transparent der Antifa stand: „Gemeinsam gegen Faschismus“. Neben Fahnen der Antifa wurden beispielsweise Flaggen der YPJ getragen. Die YPJ sind die Frauenkampfverbände der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), einer bewaffneten Kurden-Miliz in Syrien.

In den vergangenen Tagen war es in Wien-Favoriten wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits mit türkisch-ultranationalistischen und rechtsextremen Gegendemonstranten andererseits gekommen. Es gab Verletzte, Festnahmen und Sachschäden. Daher herrschte für die Kundgebung am heutigen Samstag erhöhte Aufmerksamkeit bei der Polizei.

Auf Twitter rief die Antifa dazu auf, erneut auf die Straße zu gehen, um ab 17.30 Uhr am Columbusplatz an einer „Großdemonstration gegen die aktuellen Aggressionen türkisch-nationalistischer und islamistischer Gruppen“ teilzunehmen.

FPÖ-Chef Norbert Hofer und der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp riefen indes Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zum Handeln auf. Nepp forderte den Minister auf, die „Ausländer-Demos“ zu verbieten. Hofer wünscht sich eine „Kürzung von Sozialleistungen für Demo-Randalierer“.