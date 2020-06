Ehemann tatverdächtig: Frau (31) in Imst erwürgt und in Inn geworfen

Imst –Die Abgängigkeit einer 31-jährigen Imsterin führte am Samstagabend zu einem massiven Polizeieinsatz in Imst. Am Eichenweg in der Nähe des Zentrums parkten ab 18 Uhr rund 15 Polizei- und fünf Rettungsfahrzeuge, zahlreiche teils schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Bereich.

Der Einsatz galt „einem jungen Mann, der nach Innsbruck gebracht und befragt wurde“, erklärte Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Es bestand der Verdacht, dass der Imster mit dem Verschwinden der 31-Jährigen in Verbindung steht.

Am Abend wurde der Druck der Ermittlungen offensichtlich zu groß, der 33-jährige Ehemann gestand, seine Frau getötet zu haben. Der Tatverdächtige soll die Frau erwürgt, mit einem Polster erstickt und anschließend in den Inn geworfen haben, sagte die Ermittlerin am Sonntag.

Streit eskalierte

Laut Angaben des Mannes sei es im Vorfeld zu einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten gekommen, der dann eskalierte. Die 31-jährige war seit den Morgenstunden des 25. Juni aus der Wohnung in Imst verschwunden. Von ihrem Mobiltelefon wurden zuvor noch Nachrichten an Familienangehörige versandt, aus denen zu entnehmen war, dass sich nun ihr Ehemann um den gemeinsamen Sohn kümmern solle.