Zweijährige stürzte aus Fahrradanhänger: Kopfverletzungen

Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstagabend auf der Wörthersee-Süduferstraße in Reifnitz (Bezirk Klagenfurt) aus einem Fahrradanhänger gestürzt und dabei am Kopf verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, wurde das Kleinkind mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht.