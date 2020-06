Innsbruck nach 1:1 in Lafnitz in 2. Liga nur noch Vierter

Der FC Wacker Innsbruck hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Liga in der 25. Runde an den FC Liefering verloren. Die Tiroler kamen am Samstagabend aufgrund eines späten Gegentreffers beim SV Lafnitz über ein 1:1-(1:0)-Remis nicht hinaus und fielen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter die punktgleichen „Jungbullen“ zurück, die gegen den Kapfenberger SV mit 3:2 gewannen.