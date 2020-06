Lazio nach 2:1-Sieg weiter vier Punkte hinter Leader Juve

Lazio Rom bleibt Juventus Turin in der italienischen Fußball-Meisterschaft auf den Fersen. Die Römer feierten am Samstagabend zu Hause gegen Fiorentina einen knappen 2:1-Erfolg und liegen damit auch nach der 28. Serie-A-Runde vier Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. Die „Alte Dame“ hatte bereits am Freitag zum Rundenauftakt einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Lecce gefeiert.