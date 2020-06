Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich hat begonnen

In Frankreich hat die Endrunde der Kommunalwahlen begonnen. Die Stichwahlen in knapp 5.000 Kommunen waren eigentlich für Ende März geplant, mussten aber wegen der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Bei der ersten Runde Mitte März war weit mehr als die Hälfte der Wähler nicht zur Abstimmung gekommen. In den Wahllokalen im Land gilt Maskenpflicht.