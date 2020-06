Einjähriger Bub in Chicago erschossen

In Chicago ist ein einjähriger Bub aus einem Auto heraus erschossen worden. Der Schütze sei neben dem Auto der 22-jährigen Mutter stehen geblieben und habe acht Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Dabei habe er das Baby tödlich in die Brust getroffen. Die Mutter habe einen Streifschuss am Kopf erlitten. Festnahmen gab es demnach zunächst nicht.