Nach Corona: Ein Stück Normalität durch Konsum

Nina Tröger: Es gibt Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und damit von sehr starken finanziellen Einschränkungen. Diese können sich keine Gedanken über Konsum machen. Dann gibt es das Bedürfnis, auf Konsumseite den Alltag wie vorher mit Gasthaus- und Fitnessstudio-Besuchen und Ähnlichem wiederherzustellen. Eine Rückkehr in die Normalität, die im Alltag mit einem gewissen Konsumniveau verbunden ist. Und es gibt eine dritte Gruppe, die gerade durch die Irritationen und die Krise, zum Nachdenken gekommen ist. Darüber, ob jedes Konsumgut notwendig ist, und dass man verstärkt regional einkauft.

Gleichzeitig gibt es in Österreich Rekord-Arbeitslosigkeit und Hunderttausende in Kurzarbeit. Viele Menschen sparen aus Sorge. Welche Rolle spielt Konsum für diese Gruppe?

Tröger: Alles, was diese Gruppe an finanziellem Einkommen hat, gibt sie aus, weil es notwendig ist, um Miete, Ernährung und Dinge des Alltags zu bestreiten. Die konsumieren, was geht, weil sie müssen. Sparen ist für sie schwierig.