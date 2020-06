Tödliche Motorradunfälle in Ober- und Niederösterreich

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. In Oberösterreich starb ein 73-jähriger Biker aus Salzburg, nachdem er nach einem Sturz von einem entgegenkommenden Motorrad erfasst wurde. In Niederösterreich kam ein 30-Jähriger bei einer Kollision auf einer Kreuzung ums Leben, teilte die Polizei mit.