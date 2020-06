Neuer Umweltskandal in russischer Tundra

In der russischen Tundra hat der Nickelproduzent Nornickel nach der Katastrophe mit 21.000 Tonnen ausgelaufenem Öl laut Medienberichten hochgiftige Flüssigabfälle in Flüssen und Seen entsorgt. Die regierungskritische Zeitung „Nowaja Gaseta“ veröffentlichte am Sonntag Videos von den mit Schwermetallen und Säure belasteten Ableitungen.