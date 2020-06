Däne Madsen vor Medizincheck beim LASK

Madsen könnte künftig Peter Michorl ersetzen, der seinen nur noch ein Jahr laufenden Vertrag laut Ismael nicht mehr verlängern will und zuletzt medial mit einem Wechsel zum Hamburger SV in Verbindung gebracht wurde. Angesichts des „überragenden Niveaus“ Michorls in dieser Saison müsse man, so Ismael, mit einem Transfer rechnen.