Schutzzone um Innsbrucker Mentlgasse tritt morgen in Kraft

Innsbruck – Eine langgehegte Forderung vieler Anrainer rund um die Mentlvilla in Wilten wird nun Realität: Die Landespolizeidirektion hat gestern bekannt gegeben, dass bereits am 1. Juli, also morgen Mittwoch, eine neu verordnete Schutzzone im Bereich Mentlgasse und Umgebung in Kraft tritt. Sie gilt täglich von 10 bis 22 Uhr (der räumliche Geltungsbereich ist der Grafik zu entnehmen, Anm.).

Klienten der Caritas-Einrichtungen in der Mentlvilla – darunter das Komfüdro (Kommunikationszentrum für Drogenabhängige) – können diese weiterhin regulär besuchen, auch wenn sie mit Betretungsverbot belegt werden. In letzterem Fall dürfen sie die Schutzzone laut Kirchler aber nur auf dem Weg zur Einrichtung betreten.

Um eine bloße Verdrängung suchtkranker Menschen zu verhindern, seien „soziale Begleitmaßnahmen“, also der Ausbau des Betreuungsangebots, wichtig, ergänzt Kirchler. Das bestätigt Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP), zuständig für Soziales und Sicherheit – und verweist auf „viele kleine Schritte“: So seien in Abstimmung mit der Caritas die Öffnungszeiten in der Mentlvilla ausgeweitet und optimiert worden. Dies solle ebenso zur „Entzerrung“ der Gesamtsituation beitragen wie ein neuer Standort für den Spritzenautomaten oder der attraktiver gestaltete Außenbereich beim „Nikado“, einer niederschwelligen Kontakt- und Anlaufstelle für alkoholkranke Menschen in der Matthias-Schmid-Straße.