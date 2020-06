Hochwasserschutz: Alpine Retention sorgt für Uneinigkeit

Das sieht LHStv. Geisler anders: „Wir können Entwicklungen im Tal in der Praxis nicht mit Maßnahmen am Berg kompensieren. Das haben namhafte Experten nunmehr mehrmals nachgewiesen und untermauert.“ Er habe aber dennoch ein offenes Ohr, sollte jemand ihm und der Fachwelt glaubhaft das Gegenteil beweisen können. „Aber warum tritt der Verein Hochwasserschutz diesen Beweis nicht an? Vielleicht weil es die von ihm um teures Geld beauftragten Firmen sind, die an den falschen Ideen festhalten?“, meint Geisler.