Regionale Corona-Cluster: Ärzte-Appell, weil Zahlen wieder steigen

Innsbruck, Wien – Es sind die Infektionsherde in Salzburg (Rotarier-Treffen) oder in Oberösterreich rund um eine Freikirche in Linz, in der die Corona-Abstandsregeln bei Gottesdiensten vermutlich nicht eingehalten wurden, die u. a. den erneuten Anstieg bei den Neuinfektionen ausgelöst haben. Für Österreich wurden 69 innerhalb von 24 Stunden vermeldet, 600 Personen sind aktuell erkrankt. Vor zwei Wochen lag man bereits unter 400 Infizierten.