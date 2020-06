Champagner für TSD-Aufsichtsräte, mehr als 6500 Euro Miete für eingestürzte Halle

Innsbruck – Ruhe ist ein Fremdwort in den Tiroler Sozialen Diensten, die aktuell 1805 Asylwerber betreuen. Mit der Vergangenheit hat sich ein politischer Untersuchungsausschuss beschäftigt, mit der Gegenwart befasst sich heute der Aufsichtsrat. Geplante personelle Umstrukturierungen, Mitarbeiterabbau und neue Gehaltsmodelle sorgen aber bereits seit Tagen für Debatten in den TSD. Denn im Intranet tauchten dazu interne Protokolle inklusive sensibler Mitarbeiterdaten auf. Seit Mai werden Personalpläne gewälzt.

Welche Schritte gesetzt werden, darüber wollte TSD-Geschäftsführer Johann Aigner gegenüber der TT nichts sagen. Auch nichts zur finanziellen Situation. 2018 schrieben die TSD etwa einen Verlust von 3,86 Mio. Euro. Aigner: „Der Jahresabschluss 2019 befindet sich noch in Ausarbeitung.“ Aigner bestätigt jedoch, dass für die im Jänner 2019 eingestürzte Traglufthalle noch bis November 2020 Grundstücksmiete an die Stadt Hall gezahlt werden muss. Das sind monatlich immerhin 6513 Euro. Heute könnte der Aufsichtsrat aber einen Vergleich mit der Versicherung abschließen. Der Restwert der Traglufthalle wird mit 598.201 Euro beziffert.

Inhaltlich geht es beim TSD derzeit jedenfalls um Pläne eines „Kernteams“ rund um Geschäftsführer Johann Aigner über Umstrukturierungen, Mitarbeiterabbau – derzeit sind dort rund 165 Personen beschäftigt –, Neueinstellungen oder Zulagenänderungen. Seit Mai berät Aigner mit seinen engsten Vertrauten darüber, der Aufsichtsrat dürfte ebenfalls eingeweiht sein. Weniger die Beschäftigten in den TSD.

Worum geht es konkret? Darüber wollte Aigner gegenüber der TT nichts sagen und verwies auf seine Mitteilung an alle TSD-Mitarbeiter, die wieder einmal mehr als irritiert sind: „Letzte Woche war ein Ordner auf unserem Laufwerk für alle zugänglich, dessen Inhalte für das Kernteam bestimmt sind. Das Kernteam unterstützt mich bei der Planung einer langfristigen und zielorientierten Ausrichtung der TSD. Um den Prozess übersichtlich und nachvollziehbar zu gestalten, werden diesbezüglich Besprechungsprotokolle verfasst.“ Weiterreichende Entscheidungen würden ausschließlich unter Einbindung von Aufsichtsrat, Generalversammlung, Betriebsrat etc. getroffe­n, fügte Aigner hinzu.

Das alles lässt „die Hütte“ brodeln, denn beim Neustart in den TSD vor einem Jahr wurde mehr Transparenz gegenüber den Mitarbeitern versprochen. Wie es wirtschaftlich aussieht, darüber hüllt sich Aigner ebenfalls in Schweigen. „Der Jahresabschluss befindet sich noch in Ausarbeitung und erst mit Fertigstellung können konkrete Aussagen dazu getätigt werden.“