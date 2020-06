Prozess wegen familiärer Gewalt in Wels - Angeklagter tot

Ein 62-Jähriger, gegen den in der Vorwoche in Wels ein Prozess wegen des Vorwurfs jahrzehntelanger familiärer Gewalt begonnen hatte, ist tot. Der Angeklagte, der in U-Haft saß, hat sich in der „Nacht von Freitag auf Samstag im Haftraum das Leben genommen“, sagte der Mediensprecher der Justizanstalt, Walter Christenberger, am Montag zur APA.