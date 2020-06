Bruckner Orchester Linz als „Orchester des Jahres“ geehrt

Das Bruckner Orchester Linz (BOL) erhält beim heurigen Österreichischen Musiktheaterpreis die Auszeichnung als „Orchester des Jahres“. Chefdirigent Markus Poschner ist in der Kategorie „Beste musikalische Leistung“ nominiert. Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag in Linz bekannt. Anlass dafür war die Präsentation der neuen eigenen Konzertreihe des BOL.