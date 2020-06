Forscher wollen bundesweite Corona-Antikörperstudie

Das möchte ein Team um Peter Willeit von der Medizinischen Universität Innsbruck und Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) ändern. Sie stellen ihr mit zahlreichen Kollegen ersonnenes Konzept für ihre „CoV-Immun-AT Studie“ im Rahmen des am Montag beginnenden Symposiums mit dem Titel „Leben mit Corona“ am IHS in Wien vor. Für eine tatsächliche österreichweite seroepidemiologische Studie bräuchte es eine auf die Bevölkerungsverteilung in den jeweiligen Bundesländern abgestimmte, entsprechend große Untersuchung. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung im Herbst und über den Winter „kann eine solche Studie für das Monitoring der österreichischen Allgemeinbevölkerung“ sehr hilfreich sein, betonte Willeit im Gespräch mit der APA.

In Ischgl habe sich etwa gezeigt, dass es in Bezug auf die oftmals nahezu symptomlos verlaufenden Covid-19-Infektionen „eine beträchtliche Dunkelziffer gibt“ und wie breit das Spektrum an Verläufen der Erkrankung sein kann. Dort nahmen Ende April relativ viele Menschen tatsächlich an der Studie teil. Eine hohe Teilnahmerate sei auch ein Schlüssel in den Überlegungen für Gesamt-Österreich. Nur so könne man auch einen aussagekräftigen Blick für unterschiedliche Regionen oder etwa in altersabhängige oder sozioökonomische Untergruppen machen, so Willeit.