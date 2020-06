Iranischer Haftbefehl gegen Trump wegen Tötung von Soleimani

Soleimani galt als Drahtzieher iranischer Terroraktivitäten im Nahen Osten. Die USA blieben aber handfeste Beweise schuldig, dass mit der Tötung ein unmittelbar bevorstehender Angriff vereitelt wurde. Trump musste auch innenpolitisch massive Kritik an seinem Vorgehen einstecken, weil er sein Land damit an den Rand eines offenen Krieges mit dem Iran brachte. Dieser griff als Vergeltung einen US-Raketenstützpunkt im Irak mit Raketen an.

Der US-Sondergesandte für den Iran, Brian Hook, forderte unterdessen ein internationales Waffenembargo gegen den Iran. Bei einem Besuch in Saudi-Arabien verwies Hook darauf, dass im November und Februar iranische Waffenlieferungen in das Bürgerkriegsland Jemen abgefangen worden waren. Aus saudischen Regierungskreisen hieß es, dass erst am gestrigen Sonntag für die Houthi-Rebellen im Jemen bestimmte iranische Waffen sichergestellt worden seien. Hook sagte, es gebe „keinen Zweifel“, dass die in der Vorwoche in Riad eingeschlagenen Raketen aus dem Jemen abgefeuert worden seien.