Hannah Lea Weingartner neue ÖH-Vorsitzende an Uni Wien

Die Politikwissenschafts-, Jus- und Philosophiestudentin Hannah Lea Weingartner ist am Montagnachmittag zur neuen Vorsitzenden der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) an der Uni Wien gewählt worden. Die Vertreterin der Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) erhielt in einer Sitzung der 27-köpfigen Universitätsvertretung 19 Stimmen.