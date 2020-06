Merkel und Macron: Wiederaufbaufonds muss wirksam sein

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Debatte über den europäischen Wiederaufbaufonds Kompromissbereitschaft signalisiert, aber vor einer Verwässerung gewarnt. „Für mich ist wichtig, dass wir zum Schluss mit einem starken Instrument aus der Debatte kommen“, sagte sie am Montag nach einem Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Schloss Meseberg bei Berlin.