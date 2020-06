WHO entsendet Virus-Herkunft Team nach China

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will nächste Woche ein Team nach China entsenden, um den Ursprung des Coronavirus festzustellen. „Wir können das Virus besser bekämpfen, wenn wir alles über es wissen, inklusive wie alles angefangen hat“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag während einer Video-Pressekonferenz.