Fisser Gerste: Ein verschollener Schatz, der wiederentdeckt wurde

Bei der Hochzeit zu Kana verwandelte Jesus Wasser zu Wein – so steht es in der Bibel. In Tirol ist Braumeister Peter Kaufmann von Zillertal Bier auch ein Kunststück gelungen: Aus der Fisser Gerste, die mit 18 Prozent einen besonders hohen Eiweißgehalt hat und daher eigentlich ungeeignet ist, braute er zwei verschiedene Biere.