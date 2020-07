Sommer lässt auf sich warten, am Wochenende aber kurz Badewetter

Und genau das sei für den Juni 2020 der Fall gewesen. „In den tiefen Lagen und da gerade im Oberland – wie beispielsweise in Landeck (-0,6 Grad) – war es eine Spur zu kühl, in Lagen um 1000 Meter Seehöhe eine Spur zu warm. Somit ist der Juni über die Fläche gemittelt genau im Durchschnitt“, erklärt der Experte.

Doch zumindest was den Regen betrifft, bestätigt die Statistik die subjektive Wahrnehmung. „Es gab überdurchschnittlich viel Niederschlag. Sowohl in Nord- als auch in Osttirol ist verbreitet 30 bis 50 Prozent mehr Niederschlag gefallen als im 30-jährigen Mittel.“ Ähnlich nass ist es laut Pfurtscheller das letzte Mal im Juni 2016 in Tirol gewesen. Beim Sonnenschein fehlen dem heurigen Juni rund 20 bis 30 Prozent zum Soll. Generell ist das erste Halbjahr 2020 in Tirol um 1,5 bis 2 Grad zu warm ausgefallen, was vor allem auf einen deutlich zu warmen Januar, einen stürmischen Februar und einen trocken-warmen April zurückzuführen ist.