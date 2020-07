Mit Beil gegen MÜG-Beamten: 18 Monate teilbedingte Haft

Innsbruck – Die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) hat sich in Innsbruck seit 2005 zur anerkannten Institution gemausert. Im Vorfeld zu Delikten und Maßnahmen mit ausschließlicher Polizeizuständigkeit sorgt sie in der Landeshauptstadt für Ruhe und Ordnung. Dies wird von Betroffenen nicht immer mit Wohlwollen aufgenommen, wie Verfahren wegen Widerstandsleistung gegen MÜG und Polizei immer wieder beweisen.

Gestern musste sich am Landesgericht ein im Westen von Innsbruck wohnhafter Arbeiter wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt verantworten, nachdem er wegen eines Amoklaufs im November bereits knapp sechs Monate in Untersuchungshaft verbracht hatte. Ausgegangen war damals alles von einer Anzeige wegen Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus. Ein Fest mit zwei Flaschen Whisky und eine Lautsprecherbox hatten den Ärger von Mitbewohnern erregt.