Fünf statt zehn Prozent: Zu früh ein geringerer Steuersatz

Wien – Über die – ab 1. Juli – niedrigere Mehrwertsteuer in Lokalen wird im Hohen Haus debattiert. Ob vom Finanzminister oder den Mandataren – die Verbalbeiträge sind erwartbar. Das Gesagte hat man schon gehört. Dann gibt es aber Neues. SPÖ-Mandatar Christoph Matznetter präsentiert zwei Rechnungen, eine vom 14., eine vom 26. Juni – aus einem Betrieb des Szenegastronomen Martin Ho. Auf dieser wie jener sind fünf statt zehn Prozent Mehrwertsteuer ausgewiesen; dieser Steuersatz galt damals noch nicht. Matznetter verweist darauf, dass Ho mit ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz befreundet ist. Und merkt an: „Ho und seine Leute brauchen all das nicht, was im Nationalrat gemacht wird. Die sind ihrer Zeit voraus.“ Er habe festgestellt, „dass bereits zum Vatertag im ,DOTS‘ für eine größere Runde plötzlich nur noch fünf Prozent Mehrwertsteuer verrechnet wurden“, sagt Matznetter. Mit einer weiteren Rechnung – „zu einem späteren Zeitpunkt“ – sei belegt, dass der gesenkte Steuersatz „offensichtlich in großem Maß angewendet und zu wenig Umsatzsteuer verrechnet wurde“. Er frage „den Herrn Finanzminister“, der auf der Regierungsbank sitzt: „Gab es eine Sonderermächtigung für nette Bekannte des Bundeskanzlers, Begünstigungen im Vorgriff des Gesetzesbeschlusses zu erhalten?“ Gemünzt auf George Orwells „Animal Farm“ konstatiert der SPÖ-Abgeordnete: Manche seien vor dem Gesetz wohl gleicher als andere. Eine Sachverhaltsdarstellung und eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Ressortchef Gernot Blümel werde es geben. „Wenn am 15. August die verminderte Umsatzsteuer eingezahlt wird, würde eine Finanzstraftat vollendet.“