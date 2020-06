Marko plant für Spielberg die „Quadratur des Kreises“

Red Bull hat nicht zuletzt dank sehr hoher Temperaturen die beiden jüngsten Rennen in Spielberg gewonnen. Statt des ursprünglich als elftes Saisonrennen geplanten WM-Laufs ist man nun am kommenden Sonntag der WM-Auftakt, gefolgt von einem weiteren Rennen eine Woche später. „Man muss bei der geringen Anzahl bei jedem Rennen versuchen, optimal zu punkten“, ist Marko überzeugt. Taktisch müsse der Spagat zwischen Vollgas und Durchkommen geschafft werden. „Vollgas gehen, aber das Risiko nicht zu groß werden lassen - die Quadratur des Kreises.“

Marko ist überzeugt, dass neben den bisher acht geplanten Rennen noch weitere dazukommen dürften. Shanghai ist offenbar fast fix. Marko nannte als weitere mögliche Kandidaten Türkei, Portugal und Mugello in Italien. Sotschi in Russland sei ebenfalls im Gespräch, „Hockenheim ist auf Reserve“. Bei einem TV-Auftritt Montagabend auf „Servus TV“ meinte Marko, dass er sich aufgrund der Verträge aber kein drittes Rennen im Herbst in Spielberg vorstellen könne.