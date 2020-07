„Dolomitengans": Vom Start weg die größte Zucht

Dölsach, Lavant – Es soll heuer erstmals eine größere Anzahl an Martinigänsen geben, die in Osttirol aufgewachsen sein werden. Drei landwirtschaftliche Betriebe, nämlich jene von Sabine und Johannes Kuenz vom Kuenzhof in Dölsach, von Elisabeth und Klemens Kreuzer vom Simeterhof in Lavant sowie der Betrieb von Johanna und Florian Kuenz vom Oberbacherhof in Lavant, haben vor dreieinhalb Wochen eine gemeinsame Gänseaufzucht begonnen. Die Küken waren fünf Stunden alt, als sie in der Nacht angeliefert wurden. In wenigen Wochen entwickeln die Tiere eine stattliche Größe. Derzeit verlieren die Junggänse ihr flaumiges Gefieder, das dem bekannten weißen Federkleid Platz machen wird. Erst dann sind die Gänse auch vor Witterungseinflüssen geschützt.