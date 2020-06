Wien: Neue illegale Teigtascherl-Produktionsstätte entdeckt

Die Behörden haben am Montag in Wien erneut eine illegale Teigtascherl-Produktionsstätte entdeckt. Diese befand sich in einer Wohnung im 20. Gemeindebezirk Brigittenau, hieß es in einem Bericht der Gratiszeitung „Heute“ am Dienstag. Dabei wurden in mehreren Kühlschränken knapp 120 Kilogramm Lebensmittel entdeckt, die Hälfte waren bereits fertige Teigtascherl.