Bienenallergien: Ein Drittel der Hobby-Imker gefährdet

Auch ansonsten wird das gelbe Gold heuer nicht in Strömen fließen. „Es ist mittlerweile so, dass das Wetter im Mai so wechselhaft wie im April ist, dadurch können die Bienen weniger sammeln.“ Dabei hätte das Jahr für die Bienen sehr gut begonnen. Aufgrund der Fürsorge der Imker waren die Verluste bei den Bienenvölkern in Tirol mit höchstens 15 Prozent so gering wie vor dem Auftreten der Varroamilbe.