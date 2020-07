Gemeinsamer Antrag für neue S-Bahn-Haltestelle Hall/Mils

Nun bringen ÖVP und Grün­e im Landtag genau dazu einen gemeinsamen Antrag ein: Der Landtag spreche sich für die „ehestmögliche Realisierung einer S-Bahn-Haltestelle oder eines Bahnhofs im Bereich Hall/Mils“ aus, heißt es darin, und unterstütze die Bemühungen der Landesregierung und des VVT (Verkehrsverbund Tirol), „die Umsetzung dieses Projekts im aktuell in Verhandlung stehenden Tirol-Vertrag 2 mit den ÖBB zu verankern“.

Im Antrag wird auch darauf verwiesen, dass das Potenzial dieses zusätzlichen S-Bahn-Halts vom Land Tirol bereits 2015 in einer Studie untersucht worden sei. Darin sei sowohl eine Variante „Reschenhof“ (also auf Milser Gemeindegebiet) als auch eine Variante Untere Lend (also auf dem Gemeindegebiet von Hall) als „realisierbar und sinnvoll“ erachtet worden.