Für die Blauen sitzt die SP in der Sexismusfalle

Dass ein Misstrauens­antrag nachträglich noch erweitert werde, so Abwerz­ger, dürfte die SPÖ nicht überrascht haben – bereits bei jenem der Opposition gegenüber Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) sei man so verfahren. Abwerz­ger vermutet bei den Roten ganz andere Gründe: „Die SPÖ hat sich selber in eine Sexismus-Falle gesetzt.“ Damit spielt Abwerzger auf den „Horizontale-Sager“ von Dornauer gegenüber LR Gabriele Fischer (Grüne) an. Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider sieht die SP-Tirol „am absoluten Tiefpunkt angekommen“. Diese verrate aus politischem Kalkül ihre Werte: „Weil sie die Tür zu einer möglichen Regierungsbeteiligung mit der ÖVP nicht zuschlagen wollen.“