Österreich wird Unterstützung in Syrien fortsetzen

Österreich will seine Unterstützung in Syrien fortsetzen. Dies teilte das Außenministerium am Dienstag anlässlich der von EU und UNO initiierten vierten Syrien-Geberkonferenz mit. Dadurch soll ein „wichtiger Beitrag zur Linderung des menschlichen Leides“ geleistet werden, welches durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt worden sei, hieß es.

Die humanitäre Situation in Syrien ist laut dem Außenministerium nach neun Jahren Krieg „katastrophal“. Im laufenden Jahr 2020 werde Österreich 16,8 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Syrien und die umgebenden Länder leisten und damit „den wichtigen Weg der Hilfe vor Ort“ fortsetzen.

Die EU und die USA setzten als Druckmittel auf den syrischen Machthaber Bashar al-Assad Sanktionen, welche neben der Coronakrise die Wirtschafts- und Versorgungslage in Syrien weiter verschärft haben sollen. „Die Sanktionen der EU richten sich gegen führende Persönlichkeiten des Regimes“, so das Außenministerium dazu. Nahrungsmittel, medizinische und andere humanitäre Hilfsgüter seien „davon explizit nicht betroffen“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte zum Auftakt der Konferenz an, die EU werde ihre Sanktionen so lange aufrechterhalten, bis Damaskus „die Unterdrückung der syrischen Bevölkerung beendet und Verhandlungen einleitet“.