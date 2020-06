Ex-Sieger Luiten, Wood und neun Österreicher in Atzenbrugg

Die Europa-Tour hatte seit dem am 8. März beendeten Qatar Masters pausieren müssen, nun geht es mit einem Austria-Doppel in Atzenbrugg und im GC Adamstal in Ramsau (NÖ) weiter. In Atzenbrugg ist die Tour nach einjähriger Unterbrechung zum insgesamt zehnten Mal zu Gast, für den Club von Ex-Rallye-Pilot Franz Wittmann ist es auf höchster kontinentaler Ebene die Premiere.