Tanner erklärt sich im Nationalrat zu Heeresplänen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat sich am Dienstag in einer eigentlich wegen weiterer Corona-Maßnahmen einberufenen Sondersitzung im Nationalrat zur Reform des Heeres erklärt. Dabei hörten die Abgeordneten wenig Überraschendes. Etwa bekannte sich Tanner einmal mehr zur Landesverteidigung als „ureigenste Aufgabe“. Gleichzeitig müsse dieses aber für Bedrohungen fit gemacht werden.

Wiederholt erklärte die Verteidigungsministerin, dass die Landesverteidigung „das Grundverständnis“ des österreichischen Bundesheeres bleibe, so Tanner: „Dies steht außer Frage.“ Es gehe ihr aber darum, die Landesverteidigung „weiter zu denken“. Österreich müsse vor neuen Bedrohungen geschützt werden, die da wären: Cyberangriffe, Migrationskrise, Naturkatastrophen wie Hochwasser, aber auch Pandemien wie die Coronakrise, bei der das Heer „so gefordert war wie lange nicht“. Dahin gehend müssten die Fähigkeiten ausgebaut werden. „Das werden wir tun, und das tun wir auch jetzt schon“.

Auch zur Miliz gab es ein Bekenntnis. So wie im Regierungsprogramm „klar festgehalten“, soll diese gestärkt werden. Schließlich habe man in der Coronakrise gesehen, wie wichtig sie ist. Konkret soll es drei Maßnahmen für die Miliz geben: Reglemäßige Übungen, ordentliche Ausstattung (erste Anschaffungen in diesem Bereich laufen laut Tanner „bereits“) sowie die Überarbeitung der Entlohnung, die wiederholt öffentlich diskutiert wurde.