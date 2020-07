Parlamentarische Anfragen zu IT-Panne bei Klimavolksbegehren

Weil es während der Eintragungswoche zum Klimavolksbegehren zwei Mal zu technischen Problemen gekommen ist, wollen Grüne und SPÖ Aufklärung zur IT-Panne. Sowohl Klimaschutzsprecher Lukas Hammer von den Grünen als auch SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr kündigten am Dienstag die Einbringung parlamentarischer Anfragen zu dem Thema an.

Die technischen Probleme, die bereits vergangene Woche und am letzten Eintragungstag am Montag auftraten, dürften auf einen Zusammenbruch eines Servers im Innenministerium zurückzuführen zu sein. Dadurch war die Abgabe von Unterschriften weder mit Handy-Signatur noch persönlich möglich. Bürger mussten laut Herr und Hammer von Ämtern sogar wieder weggeschickt werden. „Die zuständigen Stellen haben dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen in Österreich bis zur letzten Eintragungsminute problemlos Volksbegehren unterschreiben können“, meinte die SPÖ-Umweltsprecherin.