Karas geht auf Distanz zu Europapolitik von Kurz

Er habe „Probleme“, weil „mir in Österreich der Mehrwert der EU-Mitgliedschaft zu wenig kommuniziert wird“, sagte Karas. Konkret kritisierte er auch das im Ringen um die EU-Coronahilfen von Kurz offensiv eingesetzte Etikett der „Sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden). Für Karas handelt es sich dabei um ein „Marketinginstrument“: „Das vermittelt den Eindruck, als müsste man sich gegen das, was die EU, was die Kommission will, wehren, als würde das Geld beim Fenster hinausgeworfen.“