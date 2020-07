Ried-Trainer Baumgartner in Verkehrsunfall verwickelt

Ried-Trainer Gerald Baumgartner ist am Dienstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, wurde offenbar aber nicht schwerer verletzt. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichteten, touchierte ein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) einen Lkw, geriet dadurch ins Schleudern und prallte in Folge in das Auto von Baumgartner.