Lokalaugenschein: Urlaub von Corona ausgerechnet in Sölden

Wie auch für die Schweizer Claudia und Sascha: „Wir fühlen uns hier sicher! Über die Corona-Lage in Tirol haben wir uns informiert.“ Ihr Ferien-Quartier ist in Längenfeld, „in Sölden würden wir nicht zwei Wochen unseres Urlaubs verbringen wollen“.

„Wir haben hier keine Angst vor Corona!“, betont auch Daniel Schmid aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen (D). Seine Familie mit Frau Merle sowie Anika (9) und Florian (11) hat heute einen Wandertag eingelegt und gerade im Supermarkt in Sölden eine Jause gekauft. Eigentlich wollten sie Aktivurlaub in Südtirol machen, was Corona dann vereitelte. „Das touristische Zusatzangebot ist hier schon viel größer!“ Die Schmids sind zum ersten Mal im Ötztal und campieren in Huben.