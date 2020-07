Verträge für Grafenegg Festival bis 2070 verlängert

Die Zukunft des Grafenegg Festivals ist gesichert: Am Mittwoch wurden die Verträge zur Nutzung des Schlosses und des Areals in Grafenegg zwischen der Familie Metternich-Sandor und der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) bis 2070 verlängert und erweitert. Das zur Verfügung gestellte Gesamtareal umfasst somit laut einer Aussendung eine Fläche von 32 Hektar.

„Grafenegg ist kultureller Leuchtturm in Niederösterreich mit Strahlkraft in die Welt hinaus“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Vertragsverlängerung ermögliche den Partnern „Planbarkeit, Sicherheit und Kalkulierbarkeit“ und eröffne damit eine neue Etappe zum „Kulturhotspot“. „Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung Grafeneggs, und wir leisten damit bewusst einen wirtschaftlichen Impuls in herausfordernden Zeiten wie diesen“, so die Landeshauptfrau.