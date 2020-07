Frau nach Wohnungsbrand in Innsbruck verstorben

Nachdem am Donnerstag vor einer Woche ein Vollbrand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck ausgebrochen war, ist eine 69-Jährige am Mittwoch verstorben. Sie wurde von der Feuerwehr in bewusstlosem Zustand aus der brennenden Wohnung geborgen, ihr 71-jähriger Lebensgefährte wurde noch vorher von einem Nachbarn gerettet. Das Feuer brach in der Früh im Schlafzimmer des Paares aus.